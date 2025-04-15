نصائح عليك اتباعها لكسب أي نقاش بسهولة.. مفيدة في الاجتماعات واللقاءات

كسب النقاش من المهارات المهمة التي يجب إتقانها؛ إذ يساعد في إقناع الآخرين بوجهة نظرك، ويجنبك الوقوع في المشكلات وحسم مختلف المفاوضات بسهولة دون الحاجة إلى بذل مجهود كبير، وذلك وفقًا لـ«medium».

الاعتراف بالخطأ

ومن الأمور الضرورية التي تساعدك على كسب النقاش بسهولة؛ الاعتذار والاعتراف بالخطأ حال شعورك بذلك، فذلك الأمر جيد للغاية، ويساعد على تحسين علاقتك بالطرف الآخر، ويعمل في النهاية على إنهاء النقاش بصورة ودية دون تفاقم الأمور أو البحث عن أدلة أو براهين للعمل على إثبات وجهة نظرك لأن ذلك يحتاج وقتًا طويًلا.

الحفاظ على هدوئك

ومن الحيل التي تساعدك أيضا على كسب أي نقاش بسهولة؛ الحفاظ على هدوئك، فسواء كنت تتحدث مع مديرك، أو زملائك، أو أطفالك، فوجب عليك المحافظة على هدوئك وتماسكك لأن إظهار أي انفعال غير صحيح، ويضر بموقفك في النقاش، ويجعل في الأخير الحديث غير مفيد، فالانفعالات قد تؤدي إلى حدوث خلافات بشكل أسرع، وتؤدي إلى مزيد من سوء الفهم، وتُضرّ بالعلاقة بين الأطراف المعنية، لهذا حاول قدر الإمكان العمل على تجنبها.

إيجاد لغة تواصل مشتركة

ويعد إيجاد لغة تواصل مشتركة من الأمور التي تساعدك على كسب النقاش، لهذا حاول دائمًا إيجاد نقاط مشتركة مع الطرف الآخر لأن ذلك يساعدك كثيرًا على إيصال وجهة نظرك بسهولة.