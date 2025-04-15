هنا الزاهد: «مٌفتقدة الحب ومكنتش أتخيل إن أمر بتجربة الطلاق»

ظهرت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على إحدى حلقات برنامج «abtalk»، الذي يقدمه الإعلامي أنس بو خش، لتكشف عن كثير من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها.

هنا الزاهد: الحب هو اللي بيخليني عندي دافع على طول

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، أنها الآن في أفضل فترات حياتها، لأنها كانت حزينة منذ سنة ونصف تقريبا، وأصبحت أفضل وأعطت لنفسها 8 من 10، مضيفة أن هناك شيئ ناقص وهو الحب قائلة:« أنا بحب أوي وجود الحب، هو اللي بيخليني عندي دافع على طول، وخلال 31 سنة كنت فاكرة إني حبيت حُب صحي لكنه طلع مش صحي».

هنا الزاهد:كنت بستغرب لما بشوف واحدة مطلقة بس حصلت لي

وعن أزمة طلاقها قالت أوضحت هنا الزاهد: « تخطيت ومكنتش عارفة إن ممكن أعدي بس عديت، وبقيت دلوقتي في أحسن فترة، كٌنت مٌتخيلة إن الحياة وقفت لقيت إنه لا الحياة بتستمر والدنيا عادي، ومكنتش مُتخيلة أبدا إني مُمكن أمر بتجربة الطلاق، لكن حصلتلي عادي، كنت بستغرب لما بشوف واحدة مٌطلقة بس حصلتلي».