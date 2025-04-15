أستاذ بجامعة القدس: أمريكا تدعم استمرار احتلال غزة ولا تؤيد فكرة الانسحاب

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المقاومة في غزة تمتلك ورقة واحدة فقط وهي الأسرى الإسرائيليين، وإذا تم تسليمهم بدون اتفاق على وقف الحرب فلن يكون لديها شيء تتفاوض به، «لو أخذ الإسرائيليون أسراهم لا توجد ورقة للتفاوض».

الولايات المتحدة نفسها تدعم استمرار احتلال غزة

وأكد «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدعم استمرار احتلال غزة ولا تؤيد فكرة الانسحاب من القطاع، مٌضيفا أنهم لو أخذوا أسراهم وعادت الحرب الطاحنة مرة أخرى ستكون أزمة كبيرة للفلسطينيين.

حماس وافقت على العرض المصري لوقف إطلاق النار

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن حركة حماس وافقت على العرض المصري لوقف إطلاق النار، وإسرائيل تٌعطل ذلك، مُوضحا أن المُؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل تعتبر الحرب على غزة شخصية لبنيامين نتنياهو وليست حربا للدولة نفسها، والأجهزة العسكرية كلها تٌطالب بوقف الحرب لكن القيادة السياسية وعلى رأسها نتنياهو يٌصمم على الحرب لأغراض شخصية.