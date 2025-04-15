إطلاق منصة DMC Plus قريبا.. تجربة ترفيهية متكاملة تضم برامج متنوعة

تطلق شبكة قنوات dmc منصتها الرقمية الجديدة «+ dmc» قريبا، لتقدم محتوى ترفيهيًا متنوعًا يشمل البرامج الاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات الجمهور العربي المتزايدة للمحتوى الرقمي عالي الجودة، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي قائمة برامج المنصة:

برنامج سيدات لكن ظرفاء

برنامج الرحلة

برنامج ميزو على الطريق

برنامج طبخة x لبخة

برنامج الكابتن +

برنامج جريمة مش سيما

برنامج سماعة وشماعة