لميس الحديدي: سعيدة بانتقال زيزو للأهلي.. والأندية أكبر من أي لاعب

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حالة الاحتقان السائدة بين الجماهير، والأنباء المتداولة بشأن إقامة نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو دعوى قضائية ضد إدارة ناديه على خلفية ما وصفه بالتجاوزات والتشهير الذي تعرّض له، في صفقة أحدثت جدلاً واسعًا في الشارع الكروي المصري، قائلة: «كل الخناقات الرياضية الأخيرة كلمة السر فيها زيزو».

كرة القدم أكبر من اللاعبين

وأعربت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، عن أمنيتها أن يهدأ الاحتقان الجماهيري المصاحب لصفقة انتقال اللاعب إلى الأهلي، مشددة على أهمية احترام ثقافة الاحتراف في كرة القدم، قائلة: «أتمنى هذا الاحتقان يهدأ.. في النهاية زيزو لاعب، والكرة أكبر من كده، ولازم نعتاد على الاحتراف، وزي ما شوفنا رمضان صبحي وغيره، والانتقالات جزء من اللعبة، في النهاية لاعب سواء رحل أو بقي».

لميس الحديدي تعرب عن سعادتها بانتقال زيزو للأهلي

وعبّرت الحديدي عن سعادتها بالصفقة كمشجعة أهلاوية، قائلة: «مش هكذب على جمهوري وأصدقائي أنا مبسوطة أكيد إن زيزو جه الأهلي، الصفقة حلوة ولعبة قوية وبصراحة فرحانة بيها».

وشددت على أن الأندية أكبر من الأفراد، وقيمة الأندية لا تقف عند أي لاعب مهما كان اسمه أو نجوميته، قائلة: «الأهلي والزمالك أكبر من أي لاعب، دائما أقول الأهلي بمن حضر، والزمالك نادٍ كبير وكله حريفة».