باحث سياسي: السودان يتعرض لمحاولة خنق حقيقية تُدار بأدوات خارجية

باحث سياسي: السودان يتعرض لمحاولة خنق حقيقية تُدار بأدوات خارجية

باحث سياسي: السودان يتعرض لمحاولة خنق حقيقية تُدار بأدوات خارجية

قال مجدي عبد العزيز، باحث سياسي، إنّ الحرب المستمرة في السودان منذ عامين قد دخلت عامها الثالث وسط مشهد إنساني كارثي، وصفته وكالة «رويترز» بأنه الأكبر عالميًا في الوقت الراهن.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حجم الدعم المقدم للميليشيا المتمردة سواء من العتاد أو المال أو الدعم السياسي والإعلامي، هو ما فاقم من هذه الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أن السودان يتعرض لمحاولة خنق حقيقية تُدار بأدوات خارجية.

وتابع الباحث أن الأزمة لم تعد أزمة منسية كما يُشاع، بل هناك تجاهل متعمد ومقصود لمسارها، بهدف الوصول إلى نهايات محددة سلفًا.

وأشار إلى أن التحركات الدولية الحالية باتت تكشف بوضوح وجود طرف خارجي يدعم هذه الحرب ويسعى لاختطاف الدولة السودانية، مؤكدًا أن الحديث عن صراع سياسي بين طرفين لم يعد توصيفًا دقيقًا بعد كل هذا الوقت، فالوضع الحقيقي يتمثل في محاولة فرض الهيمنة على السودان وزعزعة سيادته.

وفي تعليقه على المشهد الإقليمي، شدد عبدالعزيز على أن ما يتعرض له السودان لا يختلف في طبيعته عمّا يجري في غزة، معتبرًا أن الأدوات تختلف ولكن الغاية واحدة.

وقال إن الدعم السريع لم يعد مجرد طرف في نزاع داخلي، بل تحول إلى أداة للتدخل الأجنبي ومحاولة لتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا