جامعة القاهرة ترسم البسمة على وجوه الأطفال في «يوم الخير والعطاء»

جامعة القاهرة ترسم البسمة على وجوه الأطفال في «يوم الخير والعطاء»

جامعة القاهرة ترسم البسمة على وجوه الأطفال في «يوم الخير والعطاء»

نظمت كلية الآثار جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس الجامعة، احتفالية بعنوان يوم الخير والعطاء، لتكريم مجموعة من الأطفال الأيتام، وتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفالية تهدف إلى منح أبناء المجتمع من الفئات الأولى بالرعاية فرصة لقضاء يوم ثقافى وترفيهي بالجامعة، لاحتضانهم وإكرامهم وإدخال البهجة في نفوسهم.

وأشار إلى أن رعاية الأيتام وتكريمهم ترجمة عملية لالتزامنا بالقيم الدينية، وتجسيد لقيم جامعة القاهرة التي تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من ترسيخ مفاهيم التضامن والتراحم، وأنهم ليسوا وحدهم، بل هم في قلب الاهتمام والدعم والرعاية.

وأكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تنظيم مثل هذه الاحتفاليات، يمثل أحد ركائز الدور المجتمعى للجامعة، ومساهمتها فى تخفيف الأعباء عن الأطفال الأيتام، ومحاولة دمجهم فى نسيج المجتمع.

وأعرب الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار، أن تنظيم الاحتفالية يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجامعة بالتفاعل مع فئات المجتمع المختلفة، وإعطاء أولوية لمن يحتاجون لمسات إنسانية كالأطفال الأيتام، بما يؤكد لهم حرص الجامعة على تقديم ما يسعدهم ويجعلهم قادرين على الاندماج فى الأنشطة المجتمعية، باعتبارهم شريحة مهمة في نسيج المجتمع المصري.

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