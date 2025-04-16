«ثقافة الإسماعيلية» تحتفي باليوم العالمي للتوحد

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

الاحتفال باليوم العالمي للتوحد

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وتضمنت لقاء شهده قصر ثقافة الإسماعيلية بعنوان مرض التوحد، ناقشت خلاله دكتورة أمل سعد، تعريف التوحد، موضحة أسباب هذا المرض، وأبرز أعراضه التي تظهر على الطفل.

واختتمت حديثها باستعراض أساليب العلاج المتاحة للتعامل مع هذا الاضطراب، مع التعريف بأهم الاختبارات التي تساعد في الكشف المبكر للوقاية منه.

ويحتفل العالم في الثاني من أبريل من كل عام باليوم العالمي للتوحد، بعد أنه حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما للتوعية، من أجل صون حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي التوحد، وضمان مشاركتهم المتكافئة في مختلف مناحي الحياة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة دكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبدالرحمن، أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية بتقنية الكولاچ، قامت خلالها الفنانة سماح علي بتدريب المشاركين على استخدام قصاصات الورق الملون بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى ورشة عمل تصميمات بمناسبة عيد الربيع بألوان زاهية، وأخرى لتعليم الأطفال تصميم الأشكال الهندسية المختلفة بالكرتون