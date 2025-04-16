رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: أخلص التهاني لقداستكم

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: أخلص التهاني لقداستكم

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: أخلص التهاني لقداستكم

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

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