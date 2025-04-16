أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-4-2025 في الأسواق المصرية.. قائمة بكل الأنواع

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-4-2025 في الأسواق المصرية.. قائمة بكل الأنواع

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-4-2025 في الأسواق المصرية.. قائمة بكل الأنواع

حدثت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-4-2025 في مصر، إذ سجل كيلو اللحوم الضأن نحو 421 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وجاء التحديث الجديد في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-4-2025 في الأسواق، لمختلف الأنواع، كالتالي:

أسعار اللحوم في مصر

- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو في مصر اليوم في المتوسط نحو 418 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الضأن في مصر اليوم في المتوسط نحو 421 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز في مصر اليوم في المتوسط نحو 392 جنيها.

سعر كيلو اللحم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم في مصر اليوم في المتوسط نحو 397 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بعظم في مصر اليوم في المتوسط نحو 391 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز كبير في مصر اليوم في المتوسط نحو 349 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير في مصر اليوم في المتوسط نحو 393 جنيها.

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