وزير النقل يناقش مع نظيره السعودي تطوير التعاون الصناعي بين البلدين

زار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، مترو الرياض، إذ اطلع الوزير على آلية عمل وإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالرياض، كما استقل المهندس كامل الوزير والمهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق لهما قطار المترو.

بحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاع الصناعة



وعقب انتهاء زيارته لمترو الرياض، التقى كامل الوزير بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالسعودية لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاع الصناعة.



وأكد «الوزير» أن مصر تعمل على توطين مختلف الصناعات بها لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وأن مصر لديها مصانع لتصنيع الوحدات المتحركة سواء مصنع سيماف أونيرك وكذلك تقوم بتصنيع القاطرات البحرية وقضبان السكك الحديدية خاصة مع تنفيذها لشبكة القطار الكهربائي السريع وتطوير 10000 كيلومتر سكة حديد وكذلك استكمال شبكة مترو الأنفاق، مضيفًا أن صناعات الحديد والألومنيوم وزجاج السيارات والكاوتش الخاص بإطارات العربات الملاكي ووحدات الطاقة الشمسية وطلمبات رفع المياه ومحطات تحلية ومعالجة المياه وعدد من منتجات الألبان مثل ألبان الأطفال وكذلك مصانع السيارات من الممكن أن تشكل مجالًا للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة مع حرص وزارة الصناعة على توطين الصناعات المرتبطة بعدد 151 فرصة استثمارية من ضمنها 28 فرصة واعدة، وأن مصر جاهزة للتعاون في هذه الصناعات لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي مع توافر الأيدي العاملة الماهرة.



لافتاً إلى أن التكامل الصناعي بين مصر والسعودية يساعد على عمل الشركات المصرية بالسوق السعودي وجذب الاستثمارات السعودية بالسوق المصري.