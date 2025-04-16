كامل الوزير: توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، مترو الرياض، واطلع على آلية عمل وإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالرياض.

كما استقل الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق لهما، قطار المترو، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأنها وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة.

وأشار إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.





مباحثات مصرية سعودية لتعزيز التكامل في قطاع الصناعة

وعقب انتهاء زيارته لمترو الرياض، التقى الوزير مع المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالسعودية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاع الصناعة.



مصر والسعودية تؤكدان أهمية التكامل الصناعي لتحقيق انطلاقة اقتصادية مشتركة

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس خليل بن إبراهيم بالفريق مهندس كامل الوزير، ونقل له تحيات بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، المتواجد خارج السعودية في مهمة عمل رسمية.

وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لزيادة حجم التعاون المشترك مع مصر في مجال الصناعة وهو مارحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي أكد أهمية هذا التعاون لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في دعم الاقتصاد القومي بهما.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن مصر تعمل على توطين مختلف الصناعات بها لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي؛ تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مصر لديها مصانع لتصنيع الوحدات المتحركة سواء مصنع سيماف اونيرك وكذلك تقوم بتصنيع القاطرات البحرية وقضبان السكك الحديدية خاصة مع تنفيذها لشبكة القطار الكهربائي السريع وتطوير 10000 كيلومتر سكة حديد وكذلك استكمال شبكة مترو الأنفاق.

وأضاف أن صناعات الحديد والألومونيوم وزجاج السيارات والكاوتش الخاص بإطارات العربات الملاكي ووحدات الطاقة الشمسية وطلمبات رفع المياه ومحطات تحلية ومعالجة المياة وعدد من منتجات الألبان مثل ألبان الأطفال وكذلك مصانع السيارات من الممكن أن تشكل مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة مع حرص وزارة الصناعة على توطين الصناعات المُرتبطة بـ151 فرصة استثمارية من ضمنها 28 فرصة واعدة، وأن مصر جاهزة للتعاون في هذه الصناعات لما لها من سوق واعدة بمصر وممكنات للتصنيع المحلي مع توافر الأيدي العاملة الماهرة.

التكامل الصناعي بين مصر والمملكة يساعد على عمل الشركات المصرية بالسوق السعودية

ولفت إلى أن التكامل الصناعي بين مصر والمملكة يساعد على عمل الشركات المصرية بالسوق السعودية، وجذب الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية وإنشاء مصانع بها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية خاصة مع قيام مصر بتنفيذ عدد من وسائل الربط البري والسككي والبحري للربط مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى الربط مع السودان وليبيا وتشاد والأردن.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على تكثيف عمل المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة لتحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون والتكامل الصناعي بين الجانبين.