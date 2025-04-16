اختتام برنامج «إعداد قادة الابتكار » بمشاركة طلاب الجامعات ووزير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الابتكار بات أداة أساسية لبناء مجتمع عصري مستنير قادر على تجاوز التحديات، مثمنًا دور الشباب الجامعي في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا متسلحين بكل ما يقدمه العصر من أدوات.

وزير التعليم العالي: الابتكار أداة أساسية لبناء مجتمع عصري مستنير

وفي هذا السياق اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد قادة الابتكار الاجتماعي»، والذي نظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وقطاع الخدمة الاجتماعية، واستمرت فعالياته على مدار ستة أيام متتالية.

محاضرة بعنوان «مهارات القيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار»

شهد اليوم الختامي العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها، محاضرة بعنوان «مهارات القيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار» ألقاها الدكتور سعيد عشِيبة، الأستاذ بجامعة دمنهور، تناول خلالها مفاهيم القيادة الاجتماعية، ومهارات التأثير، واتخاذ القرار، والتعامل مع المشكلات، إلى جانب سمات القائد المبتكر، ومقومات بيئة الابتكار، كما طرح رؤى عملية حول بناء فرق فعّالة وقيادة مجتمعية تستند إلى المعرفة والتجديد.

كما تضمنت الجلسة الختامية مشاركة الطالب عمر الشبراوي من جامعة بنها والحاصل على سفير للنوايا الحسنة، حيث استعرض تجربته الريادية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مُجسدًا بقوة الفكر والإرادة صورة الشاب المصري الطموح، ومرسخًا لرسالة مفادها أن الشباب حين يُمكّنون، يصنعون المستحيل، أعقب ذلك عرض طلابي لمجموالختاميةعة من المبادرات المختارة نتاج ورش العمل الذاتية.