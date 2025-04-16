محافظ القاهرة يفتتح معرض «اصنع وابدع» بمشاركة 38 مدرسة

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، افتتاح معرض التعليم الفني وورش العمل «اصنع وابدع» بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر، بمشاركة 38 مدرسة صناعي.

وأكد محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفني، باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

ورش عمل للحرف اليدوية

ويضم المعرض منتجات طلبة مدارس التعليم الفني بتخصصاته المتنوعة، والمنتشرة على مستوى محافظة القاهرة التي يقترب عددها من 300 مدرسة فنية، ويشمل المعرض ورش عمل متعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية «الطباعة والنسيج، الفخار، الزخرفة»، ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع، وورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج مع إحدى شركات السيارات العالمية في مصر.

كما يضم لمعرض السنوي، معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.