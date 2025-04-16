أسعار الذهب العالمية تحقق ارتفاعا تاريخيا خلال تعاملات اليوم.. «جولد بيليون» توضح الأسباب

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك في ظل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، عقب توجيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3317 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3230 دولار للأونصة، ليتداول حاليا عند المستوى 3307 دولارات للأونصة، وفق جولد بيليون.



منذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بمقدار 2.2% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.

ووجه دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأمريكية الأساسية في محاولة للضغط على الصين الرائدة في المجال تصدير المعادن، بالإضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق الإلكترونية مما زاد من تصعيد التوترات التجارية العالمية.



وحذرت شركة إنفيديا الأمريكية يوم الثلاثاء من أنها تواجه انخفاضًا في أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.

وقد تمنع الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود على التصدير شركة إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق من البيع إلى الصين التي تعد سوق رئيسية للرقائق، وقد أدى هذا المفهوم إلى خسائر فادحة في سوق العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بينما تراجعت أيضًا أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في آسيا مما يعكس تزايد العزوف عن المخاطرة.

كانت إدارة ترامب قد أشارت إلى إعفاء الإلكترونيات من الضريبة البالغة 145% التي فرضها على الصين، بينما أعلن ترامب مؤخرًا عن إعفاء لمدة 90 يومًا من تعريفاته الجمركية المتبادلة على دول أخرى.



استطاع الذهب الاستفادة من هذه التوترات العالمي ليتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث لا توجد أي دلائل حتى الآن على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن أمر الرئيس بإجراء تحقيق في المعادن الأساسية وأشباه الموصلات والأدوية.







