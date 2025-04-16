حصاد أنشطة الرئيس السيسي في الفترة من 1 حتى 15 أبريل (فيديو)

شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العديد من الأنشطة والزيارات والاجتماعات في الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري، فضلا عن جولة خارجية إلى الخليج، شملت زيارة الكويت وقطر.

وجاءت أبرز أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة في الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري، كما يلي.

أبرز أنشطة الرئيس السيسي في 15 يوما

1 أبريل: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

5 أبريل: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

5 أبريل: الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

6 أبريل: اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة شركة ألستوم الفرنسية العالمية.

7 أبريل: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي ماكرون في إطار الزيارة الرسمية رفعية المستوى إلى مصر.

12 أبريل: استقبل الرئيس السيسي الرئيس الإندونيسي في قصر الاتحادية.

13 أبريل: أجرى الرئيس السيسي زيارة إلى دولة قطر.

14 أبريل: أجرى الرئيس السيسي زيارة إلى الكويت.