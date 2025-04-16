أمين «الملاحة الدولية»: قناة السويس أثبتت مرونتها وأهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية

أمين «الملاحة الدولية»: قناة السويس أثبتت مرونتها وأهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية

أمين «الملاحة الدولية»: قناة السويس أثبتت مرونتها وأهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية

قال جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، إن قناة السويس أثبتت دائمًا مرونتها وابتكارها وأهميتها الاستراتيجية المستمرة في خدمة حركة التجارة العالمية، وقد تذكر العالم مدى أهمية قناة السويس خلال حادثة السفينة إيفر جرين قبل 4 سنوات، ورغم أن تلك اللحظة استحوذت على اهتمام العالم فسلطت الضوء أيضًا على الدور الجوهري الذي تؤديه صناعة النقل البحري فى حياتنا اليومية.

احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: «وفتحت الباب أمام مزيد من الحوار والتعاون بين غرفة الملاحة الدولية وهيئة قناة السويس، وهو تعاون نرحب به ونواصل البناء عليه، وتظل قناة السويس إحدى الشرايين للاقتصاد العالمي، وشريان يربط بين الشرق والغرب، وتمثل رمز للمرونة والكفاءة».

وضع آلية عالمية لتسعير انبعاثات الغازات الدفيئة

وتابع: «وطالما دعونا خلال سنوات عديدة إلى وضع آلية عالمية لتسعير انبعاثات الغازات الدفيئة وما تحقق الأسبوع الماضي في المنظمة البحرية الدولية يعد خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح تفاقًا عالميًا يطبق على قطاع صناعي لأول مرة ونأمل أن تحمل الأشهر المقبلة مزيدًا من الوضوح الذي يساعدنا على تحقيق هدفنا المشترك وهو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبالتالي رؤية مصر لأن تصبح مركز لإنتاج وتوريد الوقود الأخضر رؤية فى غاية الأهمية».

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