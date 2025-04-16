زيادة قيمة المرتبات في الموازنة الجديدة إلى 110 مليارات جنيه

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، زيادة المرتبات التي تطبق في شهر يوليو المقبل.

وتشهد الموازنة زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ إذ بلغت الزيادة وفق ما ورد بالبيان المالي، الذي ألقى وزير المالية جزءا منه أمام مجلس النواب أمس، نحو 110 مليارات جنيه، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

قيمة الأجور في الموازنة الجديدة

وبلغ إجمالي مخصصات الأجور والمرتبات في مشروع الموازنة الجديدة للدولة نحو 679 مليار جنيه، مقارنة بـ575 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة ودعم العاملين بالدولة.



وتضمن البيان المالي للموارنة، مخصصات العلاوة الجديدة ومنها علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.

توفير مخصصات تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في الموازنة الجديدة

وتتضمن بنود الموازنة أيضا توفير مخصصات تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، و10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة.



وتشمل الزيادات الجديدة تعديل للمرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية؛ لتصبح الزيادات الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، والدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه والدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه والدرجة الثالثة التخصصية 8000 جنيه، والدرجة الرابعة 7300 جنيه والدرجة الخامسة والسادسة 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.