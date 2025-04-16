وزير الخارجية: توافق مصري بولندي على حل الأزمات العالمية سياسيا وليس عسكريا

وزير الخارجية: توافق مصري بولندي على حل الأزمات العالمية سياسيا وليس عسكريا

وزير الخارجية: توافق مصري بولندي على حل الأزمات العالمية سياسيا وليس عسكريا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنّه ناقش مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، منها الأزمة في السودان والحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنّ النقاشات أثمرت عن تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، والاتفاق على أنّ الحلول يجب أن تكون سياسية وليست عسكرية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «اتفقنا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك وتبادل الاتصالات والزيارات الدورية بين بلدينا» على جميع المستويات، ورحبنا بالتنسيق الجاري لعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين الفترة المقبلة.

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