الجمعية الوطنية السلوفينية تشيد بالتنمية في مصر: قطاعات واعدة بالسوق

استقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أورشكا زوبانشيتش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، والوفد المرافق لها، في ضوء الزيارة التي تقوم بها خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري.



وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطويرها خاصة فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين فى الدفع بها قدما لآفاق أرحب في مختلف المجالات، وخاصة السياسية منها فى هذه الفترة الحرجة التي تشهدها الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.



وأكد أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية، معربا عن أمله فى تشكيل لجان صداقة برلمانية بين المجلسين، لتوطيد أواصر العلاقات ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موقف سلوفينيا المتميز والداعم للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشددا على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.



وقدمت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة ومهد الحضارات، وهىي قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي.



وأشادت أورشكا بما تشهده مصر من تنمية في كل الاصعدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصرية.



وثمنت رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى رفضها لقرارات التهجير القسري، والتى تعد انتهاكا للقانون الدولي ولإنساني بصفة عامة، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في هذا الصدد.



حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى مصر.