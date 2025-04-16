وزير الخارجية البولندي: نسعى إلى تعميق العلاقات وزيادة التبادل التجاري مع مصر

قال وزير الخارجية البولندي رادوسوف شيكورسكي، إنّ هناك توافقا بين مصر وبولندا على تعميق العلاقات والتبادل التجاري، موضحا أن العلاقات المصرية البولندية مثالية وبعد مناقشات اليوم تستمر في كونها مثالية ومتميزة.

مصر تواجه الكثير من التحديات

وأضاف وزير الخارجية البولندي، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تأكيدا على الالتزام القوي للنظام الدولي؛ لذا نتشارك حاجتنا إلى الأمن والاستقرار في مناطقنا، مشيرا إلى أن مصر لديها تحديات وتتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر، وعدم الاستقرار في ليبيا والحرب الأهلية في السودان.

مصر تتأثر بالارتفاع العالمي للأسعار

وتابع: «مصر تتأثر بسبب الارتفاع العالمي للأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما تتأثر بتدفقات الهجرة غير الشرعية؛ لذا فسرت لوزير خارجية مصر، النقاط الرئيسية في برنامج رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي الدورية، إذ أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق الشراكة المنعقد في مارس من العام الماضي».