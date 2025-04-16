وزير الزراعة يبحث مع جهاز مستقبل مصر آليات تشجيع توريد القمح المحلي

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.



وفي بداية الاجتماع، أشاد وزير الزراعة بالجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات إذ تفقد مشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.



وأشار إلى أن المشروع مفخرة بكل المقاييس، حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة، وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب وهدفهم مصلحة الوطن، وأوضح وزير الزراعة أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك التصدير والتصنيع الزراعي.



وأوضح فاروق إن جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والإمكانيات لدى الجهاز، وأضاف وزير الزراعة أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلي حوالي 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالي 5 ملايين طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 ملايين بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، حيث يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.



من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز ووزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن، موجهًا الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، لافتًا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال منظومة عمل جماعي، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعوم من القمح المحلي، وقال إن الرغيف المدعم يحتاج حوالي 8 ملايين طن، وأن الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية، لذلك يجب تشجيعه على التوريد إلى الدولة.