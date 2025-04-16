رئيس الوزراء: أنشطة وخدمات قناة السويس تشهد تحولا جذريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نشهد اليوم تحولًا جذريًا في أنشطة وخدمات قناة السويس، لتتحول من هيئة ملاحية معنية بالأساس بإدارة المرفق الملاحي لقناة السويس إلى هيئة متعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق: « بدأت قناة السويس فى استحداث خدمات جديدة كخدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية وجمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدامة، تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول 2030».

وتابع: «تعمل قناة السويس بشكل متواز على تعزيز الشراكات الوطنية لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع مصر للقاطرات وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، ضمن المنطقة الحرة بسفاجا والشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر».