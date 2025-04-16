حالة من الغضب والاستياء سادت بين السكان المحليين في لندن، بعد قيام مالك سلسلة شركات كبرى بقطع شجرة بلوط عتيقة يزيد عمرها عن 400 عام، تقع في حديقة وايتويبس شمال العاصمة البريطانية، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم المالك أن الشجرة التي يبلغ محيطها 6.1 متر، تم إزالتها بدعوى أنها تشكل خطرًا على الصحة والسلامة، موضحا أنه إجراء مهم لحماية عامة الناس، وأنه استوفى جميع المتطلبات القانونية.

معلومات عن شجر البلوط

يعتبر البلوط جنس من النباتات يضم حوالي 450 نوعًا من الأشجار والشجيرات المنتشرة في أنحاء المنطقة المعتدلة الشمالية، وكذلك على ارتفاعات عالية بالمناطق الاستوائية.

ولأشجار البلوط العديد من الاستخدامات الطبيعية، منها الآتي: