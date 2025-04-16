«الجبهة الوطنية» يناقش ملفات تطوير الحياة الحزبية والسياسية وتعزيز مكاسب زيارة ماكرون

«الجبهة الوطنية» يناقش ملفات تطوير الحياة الحزبية والسياسية وتعزيز مكاسب زيارة ماكرون

«الجبهة الوطنية» يناقش ملفات تطوير الحياة الحزبية والسياسية وتعزيز مكاسب زيارة ماكرون

قال الدكتور السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إنّ وجود أمانة الدفاع والأمن القومي مهمة، نظرا لارتباط وتداخل مجال عملها مع بقية أمانات الحزب، والبالغ عددها 42 أمانة.

وأكد خلال اجتماع أمانة الدفاع والأمن القومي في حزب الجبهة الوطنية، ناقش ظاهرة الهجرة من دول الجوار، وقضايا الشباب والبطالة وتأثيرها على الأمن القومي، ضرورة وجود تمثيل من أعضاء الأمانة خلال اجتماعات الأمانات الأخرى، للتعاون معها في إصدار توصيات تتسق مع مفهوم الأمن القومي للبلاد.

وقدّم أعضاء اللجنة برئاسة الفريق طارق سلام، عدد من الرُوى الواقعية في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأوراق العمل المقدمة من عدد من الأعضاء، كما شهد اللقاء مناقشة التعاون مع الأحزاب الفرنسية، ومكاسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأعرب اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، عن تقديره لأعضاء الأمانة وخبراتهم المتميزة، وثقته في قدرتهم على الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية.

وقتا الفريق طارق سلام أمين أمانة الدفاع والأمن القومي، إنّ الحزب يستهدف في المرحلة الحالية المساهمة في تطوير الحياة الحزبية والسياسية في مصر، والعمل على تقديم قيمة مضافة للمواطن المصري مع مراعاة بعد الأمن القومي، وذلك من خلال القامات المتميزة التي يضمها الحزب في مختلف المجالات.

أمانة الدفاع والأمن القومى بالجبهة تناقش قضية البطالة والتعاون مع الاحزاب الفرنسية والهجرة من دول الجوار

أمانة الدفاع والأمن القومى بالجبهة تناقش قضية البطالة والتعاون مع الاحزاب الفرنسية والهجرة من دول الجوار

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