إصابة ربة منزل في انفجار أنبوبة بالجيزة

أصيب ربة منزل بحروق متفرقة؛ إثر انفجار أنبوبة صغيرة أثناء قيامها بتنظيف الدواجن، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، يفيد فيه بإصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم إثر انفجار أنبوبة.

وعلى الفور انتقل الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «ليلى. م»، 40 سنة أثناء تنظيفها دواجن بالسوق؛ إذ انفجرت أنبوبة صغيرة الحجم ما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة في الجسم، وتولت النيابة التحقيق.