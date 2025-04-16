إصابة ربة منزل في انفجار أنبوبة بالجيزة

إصابة ربة منزل في انفجار أنبوبة بالجيزة

إصابة ربة منزل في انفجار أنبوبة بالجيزة

أصيب ربة منزل بحروق متفرقة؛ إثر انفجار أنبوبة صغيرة أثناء قيامها بتنظيف الدواجن، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، يفيد فيه بإصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم إثر انفجار أنبوبة.

وعلى الفور انتقل الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «ليلى. م»، 40 سنة أثناء تنظيفها دواجن بالسوق؛ إذ انفجرت أنبوبة صغيرة الحجم ما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة في الجسم، وتولت النيابة التحقيق.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا