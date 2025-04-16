خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد القيامة 2025.. متى تبدأ؟

تستعد الكنائس المصرية بمختلف طوائفها الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية والروم الأرثوذكس، للاحتفال بعيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق 20 أبريل الجاري، على أن تُقام قداسات العيد مساء السبت 19 أبريل، المعروف بسبت النور.

موعد عيد القيامة 2025

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات قداس عيد القيامة 2025، موضحة أن البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك مساء يوم السبت 19 أبريل، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

فيما تحتفل الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد بحضور الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وذلك يوم السبت 19 أبريل الساعة الواحدة ظهرا بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وبمشاركة راعي الكنيسة الدكتور يوسف سمير وقيادات الطائفة الإنجيلية.

ويتضمن الاحتفال ترانيم ومشاركة فريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع، فيما يصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة لقيامة 2025 بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر مساء يوم السبت 19 ابريل.

وأما عن الكنيسة الأسقفية، فيترأس المطران الدكتور سامي فوزي، قداس العيد، وذلك يوم السبت الموافق 19 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وبالنسبة لكنيسة السريان الأرثوذكس، فقد أعلنت ترتيبات قداس عيد القيامة، والذي يقام الساعة الثامنة مساء يوم السبت 19 أبريل برئاسة الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانيه الأرثوذكسية بمصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس.

فيما يصلي البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس للإسكندرية وسائر أفريقيا، قداس عيد القيامة المجيد، صباح الأحد، في كاتدرائية البشارة في الإسكندرية كما جرت العادة في كل عام.

تحديد موعد عيد القيامة 2025

وتتفق الكنائس المسيحية حول العالم هذا العام في موعد الاحتفال بالعيد، إذ تتوافق التقويمات الخاصة بتحديد موعده، وهو الأمر الذي ذكره البابا تواضروس الثاني في مقال له حول هذا الشأن، موضحا أنه يتم تحديد موعد عيد القيامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفقا للحساب الأبقطي والذي يُراعي أن يكون الاحتفال بعيد القيامة موافقًا للشروط التالية:

1- أن يكون يوم أحد؛ لأن قيامة الرب كانت فعلاً يوم أحد.

2- أن يأتي بعد الاعتدال الربيعي (21 مارس).

3- أن يكون بعد فصح اليهود؛ لأن القيامة جاءت بعد الفصح اليهودي.