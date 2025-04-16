مصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة منزل في العجوزة

مصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة منزل في العجوزة

مصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة منزل في العجوزة

لقت طفلة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها بالطابق الثاني أثناء لهوها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بمصرع طفلة بعد سقوطها من علو، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع أميرة. ح 3 سنوات بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني أثناء لهوها بشرفة شقتها بدائرة القسم، وتولت النيابة التحقيق.

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