الفريق أسامة ربيع: الهيئة حققت إيرادات بقيمة 10.2 مليار دولار في عام 2023

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت في عام 2023 إيرادات بقيمة 10 مليارات و200 مليون دولار، وفي عام 2024 تحقق 3 مليارات و900 مليون دولار، مبينا أنَّ عدد السفن التي تعبر القناة انخفض بنسبة 50% في عام 2024، وأن حجم الانخفاض في الحمولات بلغ 66.5%، وفي الإيرادات 61%.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم، أنَّ هناك تحسنًا طفيفًا في حركة الملاحة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، بواقع زيادة في عدد السفن في مارس بنحو 2.4% مقارنة بشهر يناير، وكذلك الأمر بالنسبة للحمولة إذ زادت بنسبة 7.1% في الشهر نفسه، وأيضًا في الإيرادات بنسبة 8.8%، معبرًا عن تطلعه لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر وقناة السويس، مؤكّدًا أنَّ البحر الأحمر أصبح آمنًا في الوقت الحالي في ظل غياب الهجمات الحوثية.