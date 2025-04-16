السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي بجنوب القاهرة لإدانته بتلقي رشوة

كتب: حسن سمير

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة 3 متهمين، رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي، ومدير الإدارة بأحد أحياء شرق القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس 5 سنوات والغرامة المالية.

ووفقًا للتحقيقات، تبين أنّ المتهمين وهم رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة، ومهندس تنظيم بذات الحي باستغلالهم سلطاتهم الوظيفية لإيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الاجراءات الاقانونية، واستغلال مدير الإدارة الهندسية أحد أحياء شرق القاهرة سلطاته الوظيفية في إيقاف اجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أكدت من خلال تحقيقاتها، صحة الوقائع المنسوبة إليهما، وجرى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.