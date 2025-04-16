وزيرة التضامن: طفرة في ملف تمكين المرأة منذ تولي الرئيس السيسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أورشكا كلاكوتشار رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، والوفد المرافق لها، على هامش الزيارة التي تقوم بها حاليا لمصر، بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.

تمكين المرأة المصرية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، ما يشهده ملف تمكين المرأة المصرية من طفرة بدعم من القيادة السياسية منذ تولي السيد رئيس الجمهورية المسؤولية، مستعرضة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة، وتولي المرأة العديد من المناصب القيادية مثل منصب المحافظ ونائب المحافظ ومنصب القاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة وهو أمر طالبت من أجله المرأة المصرية لمدة 72 عامًا، وتواجدها في مجلسي النواب والشيوخ والمشاركة الفاعلة فى صناعة القرار.

نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجالات عمل الوزارة، ومنها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة، والمشروطية التعليمية والصحية ونجاح البرنامج في خروج 3 ملايين أسرة من دوائر الفقر ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج فى تحسين ظروفها المعيشية، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

وأشارت إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دعم الأسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقة، وفي المدارس والإتاحة وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتيح لهم الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج.

وأوضحت أن الوزارة معنية كذلك بملف رعاية كبار السن والطفولة المبكرة والتوسع في الحضانات، وبما يعمل على تمكين المرأة ودعمها في الخروج لسوق العمل.