محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المُعدل لمدينة سيدي غازي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المُخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدي غازي، بعد تحديثه من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ.

اعتماد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدي غازي

وقال المحافظ، أنّه جرى اعتماد المخطط التفصيلي المُعدل لمدينة سيدي غازي، في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 943 لسنة 2024 بعد إلغاء العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية والعودة للعمل باشتراطات قانون البناء رقم 119لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمخطط الاستراتيجي المعدل، وتُعد هذه خطوة مهمة تيسيراً على المواطنين في استخراج تراخيص البناء، حيث تم تبسيط الإجراءات لتُصبح 8 بدلاً من 15 إجراءً، ومن أهمها إلغاء العقد المسجل المُشهر تسهيلاً على المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ التحديث تضمن مٌراجعة شاملة لجميع استعمالات الأراضي داخل الحيز العمراني المُعتمد، بما يشمل شبكة الطرق، والخدمات، والإسكان، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها أو المخطط لها.

الحد من العشوائيات والبناء المخالف

وأوضح المحافظ، أنّه تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على المدينة خلال الفترة الماضية لضمان توافق المخطط مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات المنظمة لذلك، تسهيلاً على المواطنين في الحصول على الخدمات الخاصة بأعمال البناء للحد من العشوائيات والبناء المخالف.