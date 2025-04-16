توقيع بروتوكول تعاون بين معهد التخطيط والمركز القومي للبحوث

وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث بمقر المعهد، في إطار حرص المعهد على دعم وتعزيز العلاقات العلمية والبحثية مع كل المؤسسات الوطنية.

توثيق أواصر التعاون بين المؤسستين

يستهدف البروتوكول توثيق أواصر التعاون بين المؤسستين في عدد من المجالات الحيوية التي من أبرزها، إعداد الدراسات والبحوث العلمية المشتركة، التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات.

عقد ورش عمل ومؤتمرات والندوات

كما تشمل مجالات التعاون عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي تعكس الرؤية العلمية للطرفين، وتبادل المطبوعات والتقارير والدوريات والنشرات العلمية، وإتاحة حضور الفعاليات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

إعداد الدراسات المرتبطة بالخطط التنموية

أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد من المؤسسات الرائدة في مجالات التخطيط والتنمية في مصر والعالم العربي وأفريقيا، حيث يضطلع بإعداد الدراسات المرتبطة بالخطط التنموية ووسائل تنفيذها، إلى جانب نشر الوعي بقضايا التخطيط والتنمية، وتوفير رؤى استراتيجية لصناع القرار، لافتا إلى اعتزاز المعهد بتوقيع هذا البروتوكول مع مؤسسة علمية وبحثية عريقة مثل المركز القومي للبحوث، الذي يعود تأسيسه إلى الدكتور إبراهيم حلمي عبدالرحمن المؤسس الأول لمعهد التخطيط القومي، فضلا عن تأسيسه المركز القومي للبحوث عام 1957.

تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية والتنموية

فيما أكد الدكتور ممدوح معوض، أهمية هذا التعاون في تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية والتنموية في مصر، بما يحقق الاستفادة القصوى من القدرات البحثية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين، مثمنا هذا التعاون مع معهد التخطيط القومي، الذي يُعد أحد أعرق المؤسسات البحثية والتخطيطية في مصر والعالم العربي.

تحقيق شراكة فاعلة تخدم أهداف التنمية الوطنية

واختُتمت مراسم التوقيع بتبادل الدروع بين الطرفين، تعبيرا عن التقدير المتبادل والرغبة الجادة في تحقيق شراكة فاعلة تخدم أهداف التنمية الوطنية.