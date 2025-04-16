وزير الإسكان يجتمع بمسئولي «cscec» الصينية في منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته بمشروع حدائق تلال الفسطاط، إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا لجولته التفقدية اليوم.

واستهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع مع مسئولي شركة cscec الصينية والاستشاري وفريق عمل المشروع، لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولي الشركات العاملة بالمشروع.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود من قبل الوزارة والشركة الصينية، لتنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة في الوقت المحدد، واستمرار التنسيق بين جميع الأطراف المنفذة للمشروع.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على الانتهاء من تلافي الملاحظات، قائلًا: «نحن فريق عمل واحد وهدفنا هو الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد»، مؤكدًا على أهمية روح التعاون المشترك بين فريق العمل الموجود على أرض الموقع لحل أي مشكلات، وهناك فريق عمل من الوزارة والمكتب الاستشاري لمتابعة الأعمال وتذليل التحديات أولًا بأول لدفع عجلة العمل.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، فيما شدد الوزير على ضرورة استمرار العمل على مدار اليوم بنظام الورديات لدفع عجلة العمل بالإضافة لمتابعة فريق العمل للأعمال على الأرض.

وتابع وزير الإسكان مختلف أعمال المرافق والأعمال الجاري تنفيذها بالبرج الأيقوني والفندق والجزء الإداري بالمشروع، بجانب متابعة الأبراح السكنية وأعمال الاختبارات اللازمة لها.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشددًا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

من جانبهم أكد مسئولو شركة «cscec» الصينية، أن لديهم ثقة كبيرة في الالتزام بالموعد المحدد للمشروع بفضل دعم وزارة الإسكان وفريق عمل الوزارة.