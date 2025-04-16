خالد الجندي: الإلحاد حالة نفسية وليست عقلية أو فكرية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإيمان بوجود الله لا يحتاج دائمًا إلى جدل عقلي مع المنكرين، بل يكفي أن يتأمل الإنسان في نفسه، وفي ظواهر حياتية تحدث له كل يوم، لافتا إلى أن الإلحاد حالة نفسية، وليس حالة عقلية ولا فكرية.

جدل دون معنى

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، :«ممكن يا مولانا يكون ده رد قوي منّا على الناس اللي بيقولوا: أنا ملحد، أو مش معترف، هو فين ربنا؟ في إله أصلاً؟ أنا ما حدش عملني».

وتابع الشيخ خالد الجندي، : «الرد ببساطة إن ربنا من قدراته سبحانه وتعالى، إنك بتنام وبتصحى كل يوم، طيب، مين اللي قومك بعد النوم؟ مين اللي رجع لك روحك.. المجادل هيقول: الطبيعة.. ودي مش إجابة، لأن الإنسان اللي بيجادل بينكر الواضح، زي اللي عينه فيها رمد وبيقول ما فيش شمس، رغم ضوء الشمس ظاهر قدامه».