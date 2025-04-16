سفيرة السلام بـ«القومي للمرأة»: تكريمي من السيدة الأولى شرف كبير ولا طموحات بعده

أعربت فدا فيليب، سفيرة المحبة والسلام بالمجلس القومي للمرأة، عن سعادتها العميقة بتكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تقديرًا لدورها المؤثر في حماية ودعم السيدات المعنفات، مؤكدة أن التكريم لحظة استثنائية في مشوارها الإنساني.

التكريم لحظة استثنائية

وشددت «فيليب»، خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، على أن لحظة تكريمها كانت إحساسًا لا يوصف، قائلة: «كأن ربنا بيطبطب عليّ.. التكريم من سيدة مصر الأولى شرف كبير، ومفيش طموحات بعدها، حسيت إن كل مشواري وتعب السنين اتلخص في اللحظة دي».

وأوضحت أن الفكرة انطلقت عام 2013 بعد تجهيز استمر منذ عام 2012، حيث درست وحصلت على دبلومات وماجستير لتكون على قدر المسؤولية، مؤكدة أن اختيارها لهذا الطريق جاء استجابة لحاجة ملحة ومتزايدة في المجتمع المصري، خاصة بين السيدات داخل الكنائس، موضحة أن الزواج في الطائفة المسيحية يُعتبر مدى الحياة، ومع غياب البدائل، تكون السيدة المعنفة بلا ملجأ، مما دفعها لبدء خدمتها من قلب الكنيسة، حيث بدأت السيدات في مشاركة معاناتهن، حتى توسعت الخدمة تدريجيًا.

ونوهت بأن هذه الرسالة الإنسانية ليست مجرد عمل تطوعي بل «ضرورة وطنية» تحتاج إلى دعم دائم لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.