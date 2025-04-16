رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية غدا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية غدا
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يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء غدًا الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات المهمة.
ويعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.