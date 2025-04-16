أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي عالمي يلبي احتياجات السفن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تواصل التوسع في شراكاتها الاستراتيجية مع كيانات دولية كبرى لتعزيز مستوى الخدمات البحرية داخل القناة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل قناة السويس مركزًا لوجستيًا متكاملاً يلبّي احتياجات السفن العابرة من خدمات صيانة وتموين وتدريب.

مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء خاص مع سلسبيل سليم، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الهيئة وقّعت مؤخرًا مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية، من بينها شركة «أزارو» الإسبانية ذات الكفاءة العالية في الاستزراع السمكي، بهدف تطوير المزرعة السمكية التابعة للهيئة وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، مضيفًا أن هذا التعاون سيوفر فرصًا استثمارية جديدة.

وأشار إلى التعاون مع شركة أوروبية متخصصة في جمع المخلفات البحرية من السفن العابرة ضمن خطة هيئة قناة السويس للتحول الأخضر بحلول عام 2030، بما يعزز من التزام القناة بالمعايير البيئية الدولية ويحافظ على نظافة المجرى الملاحي.

فرص تصديرية جديدة

ونوه «ربيع» إلى إطلاق الهيئة لمصنع «البنتونات» المحلي، والمتخصص في إنتاج الأرصفة العائمة، مؤكدًا أن هذه الصناعة كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد، إلا أن توطينها سيتيح فرصا تصديرية جديدة للهيئة.

وذكر «ربيع» أن قناة السويس لا تكتفي بدورها كمجرى ملاحي عالمي فقط، بل تسعى أيضًا للتحول إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية، اعتمادًا على كوادرها وخبراتها المتراكمة في مجالات الملاحة البحرية.