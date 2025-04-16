أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي عالمي يلبي احتياجات السفن

أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي عالمي يلبي احتياجات السفن

أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي عالمي يلبي احتياجات السفن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تواصل التوسع في شراكاتها الاستراتيجية مع كيانات دولية كبرى لتعزيز مستوى الخدمات البحرية داخل القناة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل قناة السويس مركزًا لوجستيًا متكاملاً يلبّي احتياجات السفن العابرة من خدمات صيانة وتموين وتدريب.

مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء خاص مع سلسبيل سليم، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الهيئة وقّعت مؤخرًا مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية، من بينها شركة «أزارو» الإسبانية ذات الكفاءة العالية في الاستزراع السمكي، بهدف تطوير المزرعة السمكية التابعة للهيئة وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، مضيفًا أن هذا التعاون سيوفر فرصًا استثمارية جديدة.

وأشار إلى التعاون مع شركة أوروبية متخصصة في جمع المخلفات البحرية من السفن العابرة ضمن خطة هيئة قناة السويس للتحول الأخضر بحلول عام 2030، بما يعزز من التزام القناة بالمعايير البيئية الدولية ويحافظ على نظافة المجرى الملاحي.

فرص تصديرية جديدة

ونوه «ربيع» إلى إطلاق الهيئة لمصنع «البنتونات» المحلي، والمتخصص في إنتاج الأرصفة العائمة، مؤكدًا أن هذه الصناعة كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد، إلا أن توطينها سيتيح فرصا تصديرية جديدة للهيئة.

وذكر «ربيع» أن قناة السويس لا تكتفي بدورها كمجرى ملاحي عالمي فقط، بل تسعى أيضًا للتحول إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية، اعتمادًا على كوادرها وخبراتها المتراكمة في مجالات الملاحة البحرية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا