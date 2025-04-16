«التنمية الحضرية»: 1305 أسواق عشوائية في مصر.. وقانون جديد لتنظيم «الرسمية»

أكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، اتخاذ وزارة التنمية المحلية بعض الإجراءات لإعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.

دليل إرشادي للأسواق

وقال «البدري»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوزارة أصدرت دليلا إرشاديا للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، وكذلك إعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتمعت، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.

الأسواق العشوائية

وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن حجم الأسواق العشوائية بلغ 1305 أسواق عشوائي ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.