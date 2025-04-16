وزير الزراعة: خط «الرورو» ساهم في تصدير الخضروات إلى إيطاليا خلال 24 ساعة

وزير الزراعة: خط «الرورو» ساهم في تصدير الخضروات إلى إيطاليا خلال 24 ساعة

وزير الزراعة: خط «الرورو» ساهم في تصدير الخضروات إلى إيطاليا خلال 24 ساعة

تحدث الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، عن زيادة الحاصلات الزراعية للدولة المصرية، قائلا: «اهتممنا بالحجر الزراعي، ولدينا إرشاد زراعي قوي، ووعي من المستثمرين المصريين بالقواعد والقوانين الدولية في التصدير، وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي».

زيادة الحاصلات الزراعية

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مُقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «بدأنا في تكويد المزارع وفقا لأحدث التقنيات العالمية لزيادة الصادرات».


وتابع: «المهندس كامل الوزير بذل جهدا كبيرا في إطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا في ميناء دمياط، ما أدى إلى تصدير الخضروات الفريش والمجمدة في فترات زمنية لا تتخطى 24 ساعة، ومنها تنطلق إلى جميع أنحاء أوروبا».

وذكر: «نتحدث عن جهود الدولة المصرية في استصلاح الأراضي، وكانت مصر تمتلك نحو 5.6 مليون فدان لكن ما حدث، هو أننا شهدنا توسعات ملموسة في صحراء مصر ومشروع مستقبل مصر».

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