رئيس «صحة النواب» يكشف تفاصيل تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدا أنه يضم خبراء مُتخصصين في مجال التعليم بعد موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على أسماء المرشحين في هذا الشأن.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وكشف رئيس صحة النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل التشكيل كالآتي :

- الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء و مؤسس الجامعة الألمانية بمصر.

الدكتور هاني هلال، وزير التعليم والبحث العلمي الأسبق.

الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكي

الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق.

-الدكتور علاء إدريس، نائب رئيس جامعة النيل سابقًا للابتكار وإدارة التكنولوجيا.

- الدكتور محمد فهمي، رئيس شركة Sequenc Venture للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

- أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكترك.

- الدكتور محمد عباس، دكتوراه في إدارة التكنولوجيا والابتكار بقطاع شئون الصناعة.

- طارق رشدي، المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات وتقديم الاستشارات.

- الدكتور منصور حسن محمد وهبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إبدأ.