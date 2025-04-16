هشام طلعت مصطفى من الأكثر تأثيرا في عام 2025 بمجال العقارات

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق السياحة والفندقة في مصر، بعدما حققت نموًا غير مسبوق في قطاعها الفندقي خلال عام 2024.

وتأتي هذه القفزة النوعية نتيجة لاستراتيجية توسعية طموحة شملت الاستحواذ على شركة "ليجاسي" التي تمتلك سبعة فنادق تاريخية، ما ساهم في رفع عدد الغرف الفندقية التابعة للمجموعة إلى 3500 غرفة، بزيادة قدرها 2500 غرفة عن العام السابق.

هذا التوسع لم يكن مجرد زيادة كمية، بل جاء مصحوبًا بتحسينات مالية كبيرة، حيث وصلت إيرادات القطاع الفندقي إلى 11.5 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 مليار فقط في 2023، أي بنسبة نمو تجاوزت 225%. كما حققت المجموعة أرباحًا إضافية وصلت إلى 719 مليون جنيه نتيجة الاستحواذ على "ليجاسي"، وارتفع هامش الربح في قطاع الفنادق إلى 59% بعد أن كان 43% في العام السابق، ما يعكس تحسنًا في كفاءة التشغيل والربحية.



وتنوي المجموعة إعادة تجديد فنادق ليجاسي التاريخية خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الحفاظ على طابعها التراثي وتعزيز كفاءتها الاقتصادية. واللافت أن تمويل هذه التحسينات قد أُدرج بالفعل ضمن تكلفة الاستحواذ، مما يعفي المجموعة من أي أعباء مالية مستقبلية ويضمن استدامة تدفقاتها النقدية.

على صعيد التوسع المستقبلي، تطور المجموعة حاليًا ثلاثة فنادق فاخرة جديدة، هي "فورسيزونز الأقصر"، و"فورسيزونز مدينتي"، ومنتجع جديد في مرسى علم، ومن المقرر أن تبدأ هذه المشروعات التشغيل في عام 2026. كما تخطط لإطلاق فندق فاخر جديد في منطقة الجيزة، مما سيرفع محفظة الغرف الفندقية لديها إلى نحو 5000 غرفة خلال الأعوام المقبلة.

من جهة أخرى، نجحت المجموعة في سداد كامل ديونها بالدولار الأمريكي في قطاع الفنادق والبالغة 217 مليون دولار خلال عام 2024، وهو ما يعزز موقفها المالي ويحميها من تقلبات أسعار الصرف ويخفض من تكاليف التمويل مستقبلاً، مما يمنح القطاع الفندقي قدرة أكبر على تحقيق أرباح قوية وتوليد إيرادات أجنبية مستقرة.



وبفضل هذا الأداء القوي، تضاعف رصيد المجموعة من النقد الأجنبي ليصل إلى 665 مليون دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ133 مليون دولار فقط في نهاية 2023. ويُعزى هذا التحسن الكبير إلى الأداء القوي لكل من القطاع العقاري الذي ساهم بـ478 مليون دولار، وقطاع الضيافة الذي أضاف 188 مليون دولار.

كما شهدت الأنشطة ذات العائد الدوري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 6.66 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ3.31 مليار في العام الذي سبقه، بنمو قدره 101%. وبلغت إيرادات التأجير من المراكز التجارية والمولات 920 مليون جنيه، بزيادة 39%، إلى جانب تحقيق إيرادات من قطاع الأندية الرياضية وصلت إلى 1.97 مليار جنيه، بنمو سنوي بنسبة 160%

كل هذه النتائج تؤكد على نجاح استراتيجية المجموعة في تنويع مصادر دخلها، وزيادة الاعتماد على الإيرادات المتكررة والمستقرة، بما يتماشى مع خطتها الرامية إلى جعل نحو 60% من إجمالي إيراداتها مقومة بالعملة الأجنبية، وهو ما يعزز من مركزها المالي ويحصّنها ضد تقلبات السوق المحلية.

بفضل هذا التوسع المدروس والنتائج الاستثنائية، تواصل مجموعة طلعت مصطفى تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي في قطاع السياحة الفاخرة في مصر والمنطقة، وتثبت قدرتها على تحقيق نمو مستدام ومرن قادر على مواجهة التحديات والتحول إلى فرص نجاح ملموسة.