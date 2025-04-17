«تمريض حلوان» تطلق قافلة داخل الحرم الجامعي للتوعية بالأمراض المزمنة

أطلقت كلية التمريض جامعة حلوان قافلة صحية توعوية استهدفت رفع مستوى الثقافة الصحية لدى طلاب الجامعة والعاملين بها، في إطار جهود جامعة حلوان المتواصلة لتعزيز الوعي الصحي داخل المجتمع الجامعي.

جاءت هذه المبادرة بدعم ورعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء صلاح إسماعيل، عميد كلية التمريض.

التوعية بالأمراض المزمنة

شارك في تنظيم القافلة طلبة البرنامج التخصصي بالكلية، حيث تمحورت أنشطة القافلة حول التوعية بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك عبر تقديم معلومات طبية مبسطة وموثوقة تستهدف تمكين الطلاب والعاملين من التعرف على سبل الوقاية من هذه الأمراض وطرق التعامل معها بوعي ومسؤولية.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة كلية التمريض لدعم المبادرات المجتمعية والصحية داخل الجامعة، انطلاقًا من دورها الحيوي في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم الصحة الوقائية، وقد حرص منظمو القافلة على الجمع بين الجانب النظري والتفاعلي، من خلال حوارات مباشرة مع الجمهور الجامعي، وتوزيع مطويات تثقيفية، وتنظيم قياسات ميدانية لمستويات الضغط والسكر.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل، عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، عن فخرها بمستوى الوعي والمسؤولية الذي أبداه طلاب البرنامج التخصصي خلال تنظيم القافلة، مؤكدة أن الاهتمام بالصحة المجتمعية يُعد من الركائز الأساسية التي نعمل على ترسيخها داخل الكلية، ليس فقط من خلال المناهج الأكاديمية، بل أيضًا عبر الأنشطة الميدانية التي تعزز من اندماج الطالب في خدمة مجتمعه بوعي وعلم.

وتُجسد هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في جامعة حلوان، تأكيدًا على التزامها برسالتها في خدمة الإنسان، وتعزيز الصحة العامة كركيزة أساسية لبناء مجتمع جامعي واعٍ.