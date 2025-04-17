وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لمناقشة الأزمات الإقليمية

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لمناقشة الأزمات الإقليمية

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لمناقشة الأزمات الإقليمية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، صباح اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في زيارة ثنائية.

ومن المقرر، أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين الجزائريين في العاصمة الجزائر، حيث تأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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