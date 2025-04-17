وزير التعليم العالي: 125 ألف طالب وافد يدرسون بالجامعات المصرية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية حريصة على دعم الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية جاذبة لهم داخل الجامعات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعليم كجسر للتواصل والتقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لترسيخ مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي متميز في التعليم العالي، إذ أن الطلاب الوافدين هم امتداد لقوة مصر الناعمة، وأن الوزارة تواصل تطوير منظومة التعليم العالي بما يواكب المعايير الدولية ويضمن بيئة أكاديمية محفزة، مع التوسع في البرامج المتميزة ودعم الشراكات الدولية لجذب مزيد من الطلاب من مختلف دول العالم.

طلاب من 119 دولة يدرسون في مصر

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن منظومة الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الطلاب الوافدين الدارسين ضمن منظومة التعليم العالي نحو 125 ألف طالب موزعين على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وينتمون إلى 119 دولة من مختلف القارات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة التعليم الجامعي المصري وقدرته على استيعاب طلاب من خلفيات متنوعة، مشيرًا إلى أن منصة «ادرس في مصر» شهدت تطورًا كبيرًا في عام 2024، حيث أصبحت توفر خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية، مما يسهم في جذب المزيد من الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن منظومة الطلاب الوافدين تمثل أحد محاور التوسع في العلاقات الثقافية والتعليمية لمصر مع محيطها الإقليمي والدولي، موضحًا أن التوسع في استقطاب الطلاب الوافدين يسهم في دعم الدور الحضاري لمصر، ويعزز من مكانتها كدولة رائدة في مجال التعليم العالي على مستوى المنطقة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق تنمية مشتركة ومواكبة احتياجات التنمية الدولية.

جدير بالذكر أن منظومة الطلاب الوافدين شهدت تطورًا ملحوظًا، وأن منصة «ادرس في مصر» شهدت تطورًا في عام 2024 لتسهيل إجراءات الالتحاق وتقديم خدمات متكاملة. كما تم إطلاق مسابقات وفعاليات لتعزيز الاندماج الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في فعاليات رياضية وثقافية ورحلات تعليمية وترفيهية إلى محافظات ومعالم مصرية مختلفة، شملت زيارات إلى مستشفى 57357، ومصنع بني سويف للأسمنت، ومكتبة الإسكندرية، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة طلاب من 8 جنسيات، وزيارة تعليمية إلى معهد الكبد القومي ومستشفى الأورام بالمنوفية بمشاركة 113 طالبًا من 7 جامعات، ورحلات إلى الأقصر وأسوان، وزيارة إلى معالم القاهرة الإسلامية بمشاركة 45 طالبًا من 13 جنسية.