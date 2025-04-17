ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه في شمال سيناء

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه في شمال سيناء

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه في شمال سيناء

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء، بعد تورطهما في محاولة جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار بها في المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أكثر من 36 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وسيارتين والأدوات والأجهزة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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