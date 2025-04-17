القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد لعام 2025، جاء نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يطيب لى أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الكريمة، فإننى أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية المخلصة دفاعا عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية التي تجمعها نسيجا وطنيا صلبا يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق آمال شعبه العظيم في الأمن والاستقرار والرخاء.

حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الإخوة المسيحيين بنفس المناسبة.