«المالية» تسدد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل باقي مستحقات مزارعي القطن

أعلنت وزارة المالية سداد 3 مليارات جنيه، خلال الأسبوع المقبل، باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تُمكنّه من القيام بدوره الحيوي، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.