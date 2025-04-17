محافظ الدقهلية يصدر قرارات مهمة بشأن شوارع طلخا والمنصورة.. رفع إشغالات وإيقاف بناء مخالفة

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قرارات مهمة حول شوارع مدينة طلخا والمنصورة، والتي منها وقف أعمال بناء لمبنى ورفع الإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع.

رفع الإشغالات في مدينة طلخا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال رفع الإشغالات بشوارع مدينة طلخا، واستمرار عمل منظومة النظافة على مدار الساعة لرفع كل التجمعات والتراكمات طوال اليوم، وجه بذلك خلال تفقده شوارع طلخا صباح اليوم، كما كلف بإعادة تأهيل وتوزيع صناديق القمامة لتغطي شوارع مدينة طلخا.

فحص تراخيص بناء لمبني وإيقاف أعمال البناء



واستدعى محافظ الدقهلية مسئولي حي غرب المنصورة، والإدارة الهندسية، لفحص ومراجعة رخصة بناء، وأمر بإيقاف الأعمال لحين الانتهاء من الفحص، والتأكد من سلامة المستندات ومطابقتها للانشاءات على الطبيعة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال البناء ومنع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، ذلك خلال تفقده رخصة بناء لأحد العقارات بشارع خالد بن الوليد المتفرع من شارع الترعة بالمنصورة.





الالتزام بالوزن المحدد للخبز في مخابز الدقهلية

وشدد على الالتزام بالوزن المحدد ونظافة الأدوات وعدم تجميع البطاقات ومراعاة الدور في صرف حصص الخبز، وأبدى رضاه عن المخبز وأداء العاملين فيه، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.













