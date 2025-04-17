وزير البترول يبحث مع لجنة الطاقة بالبرلمان تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب، لدعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية.

تعزيز التعاون والتنسيق الكامل مع المجالس النيابية

وخلال اللقاءات رحب المهندس كريم بدوي بالنواب، مشيدا بالتعاون والعمل التكاملي مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين، مؤكداً على حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كل أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التي ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، لافتًا إلى أهمية المحور الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج القومي.

إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية

وفي هذا الصدد أشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة، كما تطرق الوزير إلى الحديث عن المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة بما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان أحد ثمارها توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.

نتائج الأعمال الخطط المستقبلية

وحرص المهندس كريم بدوي خلال اللقاءات على استعراض وكلاء الوزارة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 والخطط المستقبلية في أنشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافي والاتفاقيات التي تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة.